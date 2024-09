Maria Grapini ia atitudine in contextul inundatiilor devastatoare din Romania

In contextul inundatiilor devastatoare care au afectat mai multe judete - in judetul Galati, murind deja cinci oameni - europarlamentarul Maria Grapini a luat atitudine, solicitand ferm ca sinistratii sa fie cazati in spatii de cazare adecvate, nu in corturi."Este nevoie de solidaritate", a declarat Maria Grapini, oferind ca exemplu Asociatia Femeilor Antreprenor din Romania (AFAR), al carei presedinte fondator este. Concret, Asociatia a demarat urgent o campanie de strangere de fonduri ... citește toată știrea