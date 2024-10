Marile premii de la festivaluri internationale, inclusiv Palme d'Or 2024 - "Anora" si Ursul de Aur - "Dahomey", in premiera la Timisoara

Les Films de Cannes a Timisoara revine intre 31 octombrie si 3 noiembrie, la Cinema Victoria si Cinema Timis. Evenimentul din acest an promite un maraton al filmelor de autor, aducand publicului 16 titluri din selectiile marilor festivaluri internationale, inclusiv Palme d'Or 2024 - "Anora", Grand Prix 2024 - "All We Imagine as Light" , Cel mai bun regizor, Cannes 2024 - "Grand Tour" si Ursul de Aur 2024- "Dahomey".Editia de la Timisoara va fi deschisa pe 31 octombrie, la Cinema Timis, cu ... citește toată știrea