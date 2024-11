Marilen Pirtea vrea un viitor mai bun pentru tinerii Romaniei

Liderii si conducatorii Romaniei ytrebuie alesi cu grija pentru a asigura viitorul tinerilor, a mediului de afaceri, spune Marilen Pirtea, liderul PNL Timisoara. El subliniaza ca a votat pentru familie si pentru comunitate si tara."Este o zi in care am votat pentru o Romanie a viitorului, pentru familie, comunitate si tara. Am votat cu credinta ca Romania poate mai mult si, daca are in frunte liderii si conducatorii care sa duca aceasta tara spre un viitor al copiilor nostri, spre un viitor ... citește toată știrea