Marriott vine la Timisoara cu brandul Courtyard. Hotelul se va construi in zona Iulius Town

Un nou mare brand hotelier a decis sa vina la Timisoara. Marriott va construi un hotel care va functiona sub brandul Courtyard, care va fi pozitionat langa Iulius Town. Hotelul este programat sa se deschida in 2029 si va oferi 208 camere si apartamente, impreuna cu patru sali de conferinte multifunctionale."Suntem incantati sa anuntam o noua colaborare cu Pritax Invest SRL pentru a aduce trei hoteluri Marriott International in Romania, reflectand angajamentul nostru fata de tara. Suntem la ... citește toată știrea