Un autoturism in caloare de 25.000 de euro care a fost cautat de autoritatile din Elvetia a fost gasit in curtea unui barbat din orasul Bocsa, judetul Caras-Severin. Acesta a cumparat masina din Elvetia, dar nu a achitat intreaga contravaloare a acesteia."Politisti de la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Caras-Severin s-au sesizat din oficiu privind savarsirea infractiunii de tainuire, iar in cauza a fost dispusa indisponibilizarea unui ... citeste toata stirea