Masina distrusa de flacari pe autostrada A1. Trei persoane s-au autoevacuat

O masina in care se aflau soferul si doi pasageri, a fost cuprinsa de flacari pe autostrada A1, in zona localitatii Dobra. Cele trei persoane din autovehicul s-au evacuat si nu au avut nevoie de ingrijiri sanitare."Pompierii Garzii de Interventie Dobra au intervenit in urma cu putin timp, pe autostrada A1, km 395, sens Deva-Sibiu, pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la un autoturism. Evenimentul a fost anuntat printr-un apel la numarul unic de urgenta 112, la fata ... citeste toata stirea