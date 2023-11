Autovehiculele abandonate peste tot in Timisoara pe strazi, pe trotuare, in scuaruri si cel mai grav pe spatii verzi si pe locurile de parcare reprezinta una dintre problemele care nu vor fi rezolvate vreodata!De ce? Chiar daca Politia Locala ridica an de an mii de masini abandonate, apar altele.Aceste autovehicule degradate de cele mai multe ori reprezinta adevarate focare de infectie, confera un aspect inestetic orasului, dar ocupa si locuri de parcare in special in zonele de blocuri. ... citeste toata stirea