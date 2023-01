Medic pediatru de la Spitalul de Copii Louis Esurcanu, prins cand profita de un minor in masina

Amenda de 1.000 de lei pentru un medic de la Spitalul de Copii Louis Esurcanu din Timisoara. El a fost sanctionat dupa ce a fost prins in compania unui minor. Cei doi si-au dat intalnire pentru a intretine raporturi sexuale, iar atunci cand au fost surprinsi de politisti, baiatul avea slitul deschis.Incidentul s-a petrecut duminica seara, in Timisoara. Un echipaj al Sectiei 4 Politie, aflat in patrulare, a observat intr-un autoturism doi indivizi care le-au trezit suspiciuni.Oamenii legii ... citeste toata stirea