Medici's - un sfert de veac: 200 de profesionisti, cinci clinici, un spital in dezvoltare si peste 100.000 de pacienti anual

Medici's Timisoara a sarbatorit in aceadta saptamana un sfert de veac de actvitate, cu rezultate extraordinare.Dr. Adrian Badescu, fondatorul clinicilor Medici's, a explicat: "Ce a insemnat MEDICI'S in1997? Speranta a patru colegi de a profesa medicina intr-un mediu civilizat, uman, performant, apropiat de oameni.Ce inseamna MEDICI'S in 2022? Un vibe pozitiv, o armonie de sanatate, cultura, arta si speranta in mai bine. Dragoste si respect pentru oameni. Excelenta in profesie. Inovatie si ... citeste toata stirea