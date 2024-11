Medicii protesteaza la Timisoara impotriva OUG nr. 66/2024: "11 ani de pregatire nu pot fi redusi la 3 ani!"

Proteste vehemente impotriva controversatei Ordonante de Urgenta nr. 66/2024 au avut loc, joi, in fata Prefecturii Timis din Timisoara. Medicii specializati in medicina fizica si reabilitare (MFR) si-au exprimat nemultumirea fata de noile reglementari care, spun ei, afecteaza siguranta actului medical si interesele pacientilor."Stop OUG 66 din 2024!" si "Medicul de reabilitare - diferit de fizioterapeut!" au fost doar cateva dintre sloganurile afisate de protestatari. In acelasi timp, actiuni ... citește toată știrea