Medicul Octavian Mazilu, control judiciar pentru inca 30 de zile, desi procurorii au cerut 60

Curtea de Apel Timisoara a decis, la termenul de astazi, ca medicul chirurg Octavian Mazilu, cercetat intr-un dosar de coruptie, sa ramana sub control judiciar inca 30 de zile, si nu 60 de zile cum au cerut procurorii."Respinge ca nefondata contestatia declarata de Parchetul de pe langa Tribunalul Timis impotriva incheierii penale nr. 157/09.11.2022 pronuntata de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Timis, in dosarul nr. 4810/30/2022. In baza art. 275 al.3 C.p.p., ... citeste toata stirea