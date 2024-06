Medicul Virgil Musta, personaj principal in pandemia COVID, achitat definitiv, dupa ce a fost acuzat de abuz in serviciu

Medicul Virgil Musta din cadrul Spitalului de Boli Infectioase Timisoara a fost achitat definitiv. In rechizitoriu DNA la acuzat pe dr. Musta ca a instigat la abuz in serviciu pe 3 asistente din ambulatoriul Spitalului V. Babes, deoarece ca sef de sectie ( desi nu erau pe sectia lui) le- a determinat (a instigat), sa-si incalce atributiile de serviciu si sa preleveze teste contra cost in beneficiul societatii private M- Profilaxis, activitate pe care DNA o considera abuz in serviciu.A ... citește toată știrea