Memorialul Revolutei din Timisoara si Muzeul National al Ungariei organizeaza vernisajul expozitiei " Transformare - Schimbare - Re/evolutie, 1988-1990 in arta afisului maghiar", vineri 10 noiembrie la ora 15.00.Expozitia va putea fi vizitata in perioada pana in 05.12.2023, zilnic intre orele 10-18. Afisul, ca document istoric, cu toate limitele sale, este un martor palpabil al acestor schimbari. Putem spune ca asistam la renasterea afisului artistic cu tema politica.Exprimarea directa prin ... citeste toata stirea