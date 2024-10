Mercer Marsh Benefits a reunit peste 200 de experti in HR la a 16-a Editie a Conferintei Anuale pe care o organizeaza pentru Regiunea Vest

Conferinta Anuala Mercer Marsh Benefits, aflata la a 16-a editie, dedicata comunitatii de resurse umane din Vestul Romaniei, a adus in prim-plan noile tendintele si provocarile actuale cu care se confrunta profesionistii in HR. Evenimentul este initiat si organizat inca de acum 16 ani de catre Marsh, la Timisoara, iar de un decendiu se deruleaza in formatul Mercer Marsh Benefits.Sub tema "Workforce 2.0 WorkHuman," conferinta a reunit marti, 15 ocbombrie 2024, la Timisoara, peste 200 de ... citește toată știrea