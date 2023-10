Mezzosoprana Judit Kutasi, nascuta in 1986 la Timisoara, crescuta la Mosnita Noua, cucereste marile scene ale operei. Dupa Scala din Milano, a urmat recent a debutat la Opera din San Franciso, iar in 2024 va ajunge la Opera Metropolitana din New York."Totul a inceput in scoala generala, atunci cand profesorii ei si-au dat seama ca din tot ceea ce invata ea la scoala, singurul lucru care parea sa o intereseze cu adevarat era muzica. Parintilor li s-a pus in vedere acest lucru, ca fiica lor ... citeste toata stirea