Micuta comunitate evreiasca din Timisoara intampina Noul An: "Shana Tova" pentru anul 5785

Cei aproximativ 600 de evrei din Timisoara isi ureaza in aceasta seara Shana Tova, la intrarea in noul an iudaic 5785. Celebrarea Anul Nou Evreiesc, Rosh Hashanah, va avea loc la Sinagoga Cetate, incepand cu ora 18.00."Impreuna cu oficiantii nostri, Shlomo Shoham venit din Israel, Ervin Weinberger si Alexandru Fischer, vom pasi in anul 5785. Fie acesta un an al Pacii, al intelepciunii si puntilor autentice dintre oameni, al dialogurilor roditoare, al intalnirilor izbavitoare, al constructiei ... citește toată știrea