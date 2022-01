Miercuri, 26 ianuarie, intre orele 8-16, in localitatea Traian Vuia se vor face lucrari de spalare si dezinfectare a retelei de distributie. In acest interval, presiunea va fi scazuta.Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile si sunt o parte a activitatii desfasurate de Aquatim in cadrul mentenantei preventive a retelelor de distributie.La reluarea ... citeste toata stirea