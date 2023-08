Mihai, un baietel de 12 ani din comuna Berzovia este cautat de politistii din Caras-Severin, dupa ce a plecat la joaca si nu s-a mai intors. Alerta a fost data de fratele mai mare, care a observat ca cel mic nu a mai venit acasa de la joaca.Baiatul are 1,25 metri inaltime, par brunet si este tuns scurt. In cursul zilei de ieri, minorul ar fi fost vazut in orasul Bocsa si purta un tricou de culoare gri, o pereche de pantaloni scurti de culoare portocalie si o pereche de pantofi sport albi. ... citeste toata stirea