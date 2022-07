Mihai Viteazul. Printul intrat in legenda Europei. Proiectie de gala, la Timisoara

Din 15 iulie, in premiera, timisorenii vor avea ocazia sa urmareasca filmul artistic despre celebrul print care a reusit ii uneasca pe romani: Mihai Viteazul. Printul intrat in legenda Europei.Proiectiile de gala vor avea loc in Timisoara si in Bucuresti, Targul Mures Cluj, Iasi, la cinema City.Filmul prezinta, ca o amintire a Domnitorului (Denis Stefan) care calatoreste in timp alaturi de sotia sa, Doamna Stanca (Mihaela Mihai), viata lui Mihai Viteazul, cel mai stralucitor Domnitor al ... citeste toata stirea