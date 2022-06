Mijloacele de transport public in comun de pe mai multe linii vor circula deviat, in 04.06.2022

Societatea de Transport Public Timisoara atentioneaza ca mijloacele de transport public in comun de pe mai multe linii vor circula deviat, in data de 04.06.2022, intre orele 15:00 - 21:00, in acest interval fiind programat evenimentul sportiv "The Colour Run".Este vorba despre urmatoarele linii:- troleibuzele liniei 16 care vor circula, dus-intors, pe traseul liniei 15 intre Posta Mare si Complexul Studentesc (bulevardul Vasile Parvan va fi inchis);- autobuzele liniei E8 care vor circula ... citeste toata stirea