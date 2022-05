"Mimo", dezvoltatorul imobiliar din Giroc acuzat de dare de mita, trimis in judecata in stare de arest preventiv

Miercuri, 25 mai, reprezentantii Directiei Nationale Anticoruptie anunta ca dezvoltatorul imobiliar din Giroc acuzat de dare de mita a fost trimis in judecata in stare de arest preventiv. Desi procurorii nu dau numele acestuia in comunicate, ar fi vorba despre Mueen Al Shawish, zis "Mimo", arestat preventiv inca de la inceputul lunii. Acesta i-ar fi promis 90.000 de euro unui functionar din Primaria Giroc pentru eliberarea unor adeverinte si proiecte urbanistice ilegale."In rechizitoriul ... citeste toata stirea