MINA Pop-Up, primul banking inteligent aduce arta digitala si noile tehnologii la Iulius Mall Timisoara

MINA, Museum of Immersive New Art, unul dintre cele mai inovatoare spatii culturale din Romania, lanseaza pe 19 aprilie, un nou concept revolutionar, MINA Pop-Up, un proiect itinerant, prezentat de George.Este primul banking inteligent, ce aduce arta digitala si noile tehnologii in trei mari orase din Romania: Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara.Proiectul este organizat in parteneriat cu Iulius Mall Cluj, Iulius Town Timisoara si Palas Campus Iasi, centrele de shopping, office si entertainment ... citește toată știrea