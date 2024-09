MINA Pop-Up se deschide joi, 3 octombrie, in Iulius Town. Ghidul muzeului va fi un avatar AI

Joi, 3 octombrie 2024, in Iulius Town, se deschide MINA Pop-Up, expozitia itineranta a muzeului imersiv al noilor arte, MINA. Timisorenii vor putea sa admire expozitii multimedia aduse in premiera, printre care: "Van Gogh", "Constelatii Interioare" - o incursiune in mitologie si proiectia pentru copii "Lumea Subacvatica". Vizitatorii vor fi intampinati de MINA, un ghid creat prin inteligenta artificiala, un avatar AI special pregatit, care redefineste experienta vizitatorilor muzeului prin ... citește toată știrea