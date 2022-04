Mini-submarine, fabricate la Ghiroda, pentru Marina italiana

La Ghiroda, in apropiere de Timisoara, la 800 de kilometri distanta de mare, se fabrica mini-submarine. Acestea pot avea torpile, precum marile submarine, dar echipajul este de cel mult 15 persoane. Navele sunt livrate in special Marinei italiene, dar Ministerul Apararii Nationale vrea sa cumpere in urmatorii ani mini-submarinele care pot securiza zona Marii Negre, transmite TVR.ro.Mini-submarinele sunt construite de 45 de ingineri si mecanici in localitatea Ghiroda, de langa Timisoara, de ... citeste toata stirea