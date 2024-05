Ministrul Sanatatii, la Timisoara: Centrul de Mari Arsi de la Timisoara este cel mai avansat din cele trei pe care le realizam

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, in cadrul unei vizite la Timisoara, ca Centrul de Mari Arsi de aici, care se afla in constructie, este cel mai avansat dintre cele care se construiesc in tara, dar a subliniat ca si in prezent la Timisoara sunt transferati mari arsi din intreaga tara."Revin la Timisoara pentru ca eu consider Timisoara ca o zona de competenta profesionala care are nevoie de sprijin pentru dezvoltare. In afara de investitiile directe de la Ministerul ... citește toată știrea