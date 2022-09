Ministrul Sanatatii, la Timisoara: "Institutul Oncologic de la Timisoara este necesar si se va construi"

In urma digitalizarii Spitalului Judetean Timisoara, ministrul Sanatatii, prof.dr. Alexandru Rafila, a vizitat, vineri 9 septembrie, sistemul electronic integrat care deserveste sectiile si compartimentele de terapie intensiva din cadrul unitatii medicale.Cu acest prilej, prof. Rafila a spus: "Cred ca este un pas important in acordarea de ingrijiri medicale de buna calitate pentru pacientii aflati in stare critica. Sistemul poate fi un model de buna practica si poate fi extins, mai ales ca ... citeste toata stirea