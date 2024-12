Minune inainte de Craciun. Elevul din Timis, gasit in stop cardio-respirator intr-un bazin al unui aquapark din Oradea, si-a revenit

Elevul in varsta de 10 ani, din judetul Timis, gasit in stop cardio-respirator intr-un bazin al unui aquapark din Oradea, in urma cu cateva zile, si-a revenit. Baiatul era internat in stare critica, intubat si ventilat, intr-o sectie ATI a Spitalului Judetean Bihor. Sambata seara, copilul a fost detubat, este constient si cooperant, iar parintii sai sunt alaturi de el la spital."Copilul a fost detubat sambata seara. Astazi este constient, cooperant si vorbeste. Medicul va decide cand este ... citește toată știrea