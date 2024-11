Miracolul de la aeroport! Caravana medicala "Impreuna pentru viata" salveaza vieti!

Caravana medicala "Impreuna pentru viata", coordonata de prof. univ. dr. Dorel Sandesc, a demonstrat inca o data importanta prezentei medicilor in momente critice, intr-un episod dramatic petrecut la Aeroportul Otopeni. La finalul unei misiuni desfasurate in judetul Prahova, echipa de medici s-a confruntat cu o situatie de urgenta: un adolescent de 16 ani, Mario, a suferit un stop cardiorespirator chiar in fata mamei sale.Din fericire, cinci medici ATI din caravana, aflati in apropiere, au ... citește toată știrea