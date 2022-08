Miracolul din Bali

Este anuntat un posibil miracol, care ar urma sa se produca in spectaculoasa insula turistica a Indoneziei. In Bali. Proiectul, sustinut activ de presedintele acestui stat, prevede ca acolo sa fie organizat summitul G20. Ocazie cu care ar putea avea loc o confruntare in direct intre Vladimir Putin, Joe Biden, Xi Jinping si, tineti-va bine de scaun, Volodimir Zelenski. Suna ca o gluma buna. Din vremuri de canicula. Cate sanse ar avea proiectata intalnire? Si cate sanse exista ca ea sa se ... citeste toata stirea