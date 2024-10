Mircea Geoana a lansat "Angajamentul pentru Romania: schimbarea adevarata pentru un deceniu al renasterii nationale"

Candidatul independent Mircea Geoana a lansat duminica, "Angajamentul pentru Romania: schimbarea adevarata pentru un deceniu al renasterii nationale". Geoana a vorbit despre motivele pentru care a revenit in politica si despre incercarea "de linsaj public" la adresa sa in mod egal dinspre Rusia si dinspre partidele politice din Romania. "Daca ei spun ca nu am nicio sansa, vin cu sondaje masluite, de ce atata involburare impotriva candidaturii mele si candidaturii noastre? Pai nu reprezentam ... citește toată știrea