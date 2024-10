Mircea Geoana, la depunerea candidaturii pentru Cotroceni: "Fac din schimbarea modului in care sistemul electoral functioneaza, din modul in care cetatenii pot sa-si exprime liber optiunea democratica, angajamentul meu ca viitor presedinte al Romaniei"

Candidatul independent la Presedintie Mircea Geoana a depus oficial, joi, candidatura la Biroul Electoral Central. El a depus liste cu aproape 500.000 de semnaturi de sustinere, reclamand birocratia in ceea ce priveste depunerea candidaturilor. "Fac din schimbarea modului in care sistemul electoral functioneaza in Romania, din modul in care cetatenii pot sa-si exprime liber optiunea democratica angajamentul si misiunea mea ca viitor presedinte al Romaniei", a afirmat Geoana, citat de news.ro. ... citește toată știrea