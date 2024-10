Mircea Geoana: "Veniti la vot in numar mare din primul tur pentru ca la aceste alegeri adevarata finala se joaca in turul intai, nu in turul doi"

Aflat in vizita in judetul Timis, candidatul independent la Presedintia Romaniei Mircea Geoana a facut, luni, un apel la alegatori sa vina la vot, in numar mare, inca din primul tur de scrutin. El a subliniat ca este important ca PNL sa obtina cat mai multe voturi la alegerile parlamentare deoarece "este util pentru democratia romaneasca" si ca PSD isi doreste o finala Ciolacu-Simion, pentru a repeta scenariul din anul 2000, cand Ion Iliescu si Corneliu Vadim Tudor au ramas in finala ... citește toată știrea