Misiunea economica a CCIA Timis in Canada si SUA, continuare de succes a internationalizarii afacerilor romanesti

In perioada 04 - 15 noiembrie a.c., CCIA Timis a organizat o misiune economica multisectoriala la Montreal si New York, dedicata intaririi relatiilor comerciale bilaterale si facilitarii colaborarii intre companiile din Romania si partenerii internationali, in functie de interesul exprimat al participantilor.Programul profesional din cele doua destinatii a cuprins intalniri de informare cu oficiali si diplomati romani si straini dar si intalniri B2B cu companii interesate de afaceri cu ... citește toată știrea