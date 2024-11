Mitropolia Banatului si BOR fac apel la calm, discernamant si rugaciune, in contextul alegerilor din 1 si 8 decembrie

Mitropolia Banatului si Biserica Ortodoxa Romana fac un apel la calm, discernamant, rugaciune, pace si liniste, in contextul alegerilor parlamentare si prezidentiale de duminica 1 decembrie si din 8 decembrie, mai ales ca ne aflam in Postul Craciunului."Respingem ferm orice forma de manifestare care incita la dezbinare si ura si ne dorim ca dialogul la nivelul intregii societati sa cultive pacea si linistea, respectul reciproc si responsabilitatea. In aceasta perioada, ... citește toată știrea