Primaria Timisoara a semnat doua contracte, acordate in cadrul unor achizitii directe, in urma carora Colegiul Emanuil Ungureanu va fi dotat cu mobilier, echipamente IT si electronice noi. Colegiul amintit este reabilitat si dotat in cadrul unui contract mai amplu, cu fonduri europene.Primaria Municipiului Timisoara a incheiat doua contracte de achizitie publica directa, unul pentru furnizare de echipamente IT si electronice, iar al doilea pentru dotarea cu mobilier scolar nou, ambele ... citeste toata stirea