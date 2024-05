Mobilizare exemplara a pompierilor, dupa furtuna de miercuri, de la Timisoara

Furtuna de miercuri, de la Timisoara, a scos in evidenta profesionalismul pompierilor de la ISU Timis. In timp ce multe strazi erau inundate si multi copaci puneau in pericol viata oamenilor, pompierii au intervenit prompt si si-au facut treaba in mod exemplar. Si nu a fost usor, fiind vorba de zeci de apeluri de urgenta, intr-un interval scurt de timp.Pompierii din cadrul detasamentelor 1 si 2 Timisoara au intervenit prompt si profesionist pentru a inlatura dezastrele produse de furtuna de ... citește toată știrea