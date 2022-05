Modificari ale regulilor RCA. Constatarea amiabila se va face electronic, reguli simple pentru masina la schimb, motivele de infringement au fost eliminate

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a aprobat, miercuri, 25 mai 2022, un proiect de norma care aduce modificari substantiale Normei 20/2017 privind asigurarile auto in Romania. Actul normativ a fost trimis catre Monitorul Oficial si urmeaza sa intre in vigoare dupa 90 de zile de la publicare.Una dintre reglementarile introduse in premiera vine direct in sprijinul pagubitilor, dar si al vinovatilor din accidente rutiere, in numar de sute de mii anual. Formularul de ... citeste toata stirea