Modificari in circulatia mijloacelor de transport in zona Piata Traian Timisoara

In data de 13.12.2022, pe tronsonul Piata Traian - bulevardul 3 August 1919 - strada Stefan cel Mare - strada Dacilor, se vor realiza investigatii geotehnice/lucrari de forare cu carotaj continuu in proximitatea cai de rulare.De aceea STPT va efectua urmatoarele modificari in circulatia mijloacelor de transport care tranziteaza zona mentionata:- de la orele 20:00, circulatia mijloacelor de transport de pe liniile 6a si 6b se va suspenda (incepand cu ora 19 44, se vor ... citeste toata stirea