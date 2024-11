Modificari temporare ale traseelor mijloacelor de transport public in data de 1 Decembrie 2024

Societatea de Transport Public Timisoara informeaza ca, in urma adresei nr. 13131/S1/21.11.2024 transmisa de Institutia Prefectului - Judetul Timis si a avizului Comisiei de Circulatie nr. MTM2024-045308/22.11.2024, circulatia autovehiculelor va fi restrictionata in zona Catedralei Mitropolitane Ortodoxe Timisoara in data de 1 Decembrie 2024, intre orele 11:00 si 14:00. Restrictiile sunt necesare pentru desfasurarea ceremoniei militare si religioase prilejuite de sarbatorirea Zilei Nationale a ... citește toată știrea