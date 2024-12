Molnar Andrei a prins un loc in Parlament. UDMR Timis are din nou parlamentar dupa opt ani

Molnar Andrei, presedintele UDMR Timis, va intra in Parlamentul Romaniei, prinzand ultimul loc in urma redistribuirii voturilor. UDMR va fi prezent in viitorul Parlament cu 10 senatori si 21 de deputati."Conform calculelor noastre, care se bazeaza pe aceleasi formule matematice ca ale celor de la BEC, am prins ultimul mandat in Timisoara, din ultima tura de redistribuire. Deja pe retelele interne ale UDMR s-a comunicat aceasta veste. Sunt multumit de numarul voturilor primite: 9.131 pentru ... citește toată știrea