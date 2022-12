Mos Craciun, cu tolba plina la copiii care sufera de distrofie musculara de la Fundatia Laurentiu Ciucur

Fundatia "LAURENEsIU CIUCUR" Timisoara a reusit, din fondurile proprii si prin generozitatea sponsorilor, sa ofere cu ocazia sfintelor sarbatori de iarna ajutoare tuturor membrilor fundatiei, desi a fost suspendat Telemaratonul Sperantei.Fundatia "LAURENEsIU CIUCUR" are ca principal obiectiv de activitate, sprijinirea copiilor si tinerilor care sufera de distrofie musculara progresiva, precum si a familiilor acestora.Fundatia are in grija in prezent 40 de copii si tineri cu nevoi speciale ... citeste toata stirea