Mos Craciun nu uita pe nimeni, in Caras Severin

Cu binecuvantarea PS Lucian, parohia "Schimbarea la Fata" din Resita organizeaza a III-a editie a campaniei umanitare "Mos Craciun nu uita pe nimeni - un copil pentru fiecare".Dupa succesul campaniei din 2022, cand s-a ajuns la 230 de beneficiari, iar in 2023, la 379, preotii au decis ca trebuie sa continue demersul caritabil in 2024."Ne aflam la inceputul postului, a urcusului duhovnicesc spre Marele Praznic al Nasterii Domnului. Biserica ne indeamna ca in toata vremea vietii noastre sa ... citește toată știrea