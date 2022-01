Mostenitorii Romaniei Muzicale ajung la Filarmonica Banatul Timisoara

Turneul din cadrul proiectului "Mostenitorii Romaniei muzicale" este in plina desfasurare, recitalul sustinut de pianistul Cadmiel Botac si violoncelistul Cornelius Zirbo la Timisoara, urmand sa aiba loc marti, 11 ianuarie 2022, incepand cu ora 19, la Sala Capitol a Filarmonicii Banatul.Tinerii interpreti prezinta in recital doua opusuri din repertoriul romantic: Sonata in si minor pentru pian de Franz Liszt si Sonata opus 19 in sol minor pentru violoncel si pian de Serghei Rahmaninov. ... citeste toata stirea