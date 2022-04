Museum of the Moon - LUNA face spectacol la Timisoara

Dupa ce a fascinat publicul din Cluj-Napoca si din Iasi, Museum of the Moon ajunge in Timisoara, in parcul din ansamblul mixt Iulius Town, din 1 aprilie. Pentru fiecare trecator Luna va spune o alta poveste si va aduce cea mai personala si apropiata intalnire cu fabulosul corp ceresc.Creatia artistului britanic Luke Jerram este o reprezentare a Lunii dupa imagini NASA, creata la scara de 1:500,000, ceea ce inseamna ca fiecarui centimetru din instalatie, ii corespund 5 km din suprafata lunii. ... citeste toata stirea