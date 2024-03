Muzeul Apei al Aquatim sarbatoreste Ziua Mondiala a Apei cu un program de activitati gratuite pentru copii

Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, celebrata in fiecare an cu scopul de a atrage atentia cu privire la importanta accesului la apa potabila si a gestionarii responsabile a resurselor, Fundatia Aquatim si compania Klarwin desfasoara in parteneriat programul educational "Gardienii Apei" la Muzeul Apei din Timisoara.Programul se adreseaza prescolarilor si elevilor din ciclul primar si cuprinde o selectie vasta de ateliere si activitati tematice dezvoltate si coordonate de facilitatori educationali ... citește toată știrea