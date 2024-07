Muzeul Bibliei revine la Timisoara cu 500 de exemplare ale Bibliei si Noului Testament

Muzeul Bibliei revine la Timisoara cu o noua editie, in perioada 15-19 iulie, la Centrul Multifunctional Bastion.Expozitia va cuprinde aproximativ 500 de exemplare ale Bibliei si Noului Testament in limba romana."Pregatim expozitia Muzeul Bibliei. Vernisajul va avea loc luni, 15 iulie, ora 19. Va asteptam cu drag la Bastion", este mesajul organizatorilor.Pastorul Ionel Tupac a explicat ca rolul Scripturii in dezvoltarea culturii si spiritualitatii romanesti este tema expozitiei ce va fi ... citește toată știrea