Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane si Consiliul Judetean Hunedoara va invita la vernisajul expozitiei: "AU-DELAEuro"

Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane din Deva, cu sprijinul Consiliului Judetean Hunedoara, a organizat vernisajul expozitiei: "AU-DELAEuro" semnata Mircea Popitiu, marti 22 februarie.Vernisajul expozitiei se va desfasura la Palatul Magna Curia. "Expozitia AU-DELAEuro propune publicului creatia lui Mircea Popitiu si poate fi vizitata in perioada 22 februarie - 31 martie 2022. Piesele expuse pe simezele Muzeului Civilizatiei Dacice si Romane din Deva, sunt realizate in tehnica mixta si in ulei ... citeste toata stirea