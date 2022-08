Muzeul de Arta Timisoara a castigat titlul de Partener Institutional al Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO

In urma depunerii dosarului de candidatura si a promovarii etapei de evaluare, va anuntam cu bucurie si entuziasm ca Muzeul National de Arta Timisoara a dobandit statutul de partener institutional al Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO in domeniile culturii, educatiei interculturale, in promovarea diversitatii si a patrimoniului cultural.Muzeul National de Arta Timisoara este singura institutie culturala din judetul Timis care a obtinut statutul de Partener Institutional CNR UNESCO in ... citeste toata stirea