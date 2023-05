Muzeul National de Arta Timisoara gazduieste in aceste zile conferinta "Green Conservation Of Cultural Heritage""Green Conservation" reprezinta cea de-a cincea Conferinta Internationala de Conservarea si Restaurare Ecologica (GREEN) a Patrimoniului Cultural si este anuntata ca o noua etapa de prezentare a inovatiilor si noilor perspective pentru dezvoltarea sustenabila in domeniu.Este primul proiect de asemenea anvergura organizat sub patronajul UNESCO Romania si ICCROM, adresat tinerilor ... citeste toata stirea