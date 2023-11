Muzeul National de Arta Timisoara revolutioneaza perceptia artei prin utilizarea tehnologiei multispectrale in cunoasterea patrimoniului muzeal. Echipa Laboratorului de Restaurare al Muzeului National de Arta Timisoara prezinta publicului iubitor de arta un demers inedit, workshopul "Multispectral Baroc" in cadrul Baroc Reloaded by MNArT, sprijinit prin programul Timisoara ECoC 2023.Proiectul Baroc Reloaded este finantat de catre Consiliul Judetean Timis si beneficiaza de bugetare ... citeste toata stirea